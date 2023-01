La campagne de recensement commence ce jeudi dans les Hauts-de-France

Qui est concerné ?

Tout le monde est concerné par le recensement, mais comme il est impossible de recenser toute la population en même temps, la campagne ne concerne chaque année qu'une partie des foyers. Dans les communes de moins de 5.000 habitants, le recensement a lieu une fois tous les cinq ans et tous les habitants sont recensés. En revanche, dans les communes de plus de 10.000 habitants, le recensement a lieu chaque année mais sur un échantillon de 8% des logements. On peut savoir quelles communes sont concernées via le moteur de recherche du site internet Le recensement et moi .

Un agent recenseur va-t-il passer chez vous ?

C'est nouveau depuis l'année dernière, pour ceux qui habitent en maison individuelle, l'agent recenseur dépose le questionnaire directement dans la boîte aux lettres. Il contient les codes d'accès qui permettent de répondre au questionnaire directement sur internet. En revanche, pour ceux qui habitent en habitat collectif, l'agent recenseur passe remettre les documents en mains propres. Si vous n'êtes pas présents, l'agent repassera jusqu'à ce qu'il vous trouve ! Avec la difficulté aussi pour les agents de se débrouiller malgré la présence de digicodes ! Désormais, 64% des foyers des Hauts-de-France (63% pour la moyenne nationale) remplissent le formulaire en ligne, mais il reste évidemment possible de remplir le questionnaire papier.

Quel type de questions sont posées ?

Dans le questionnaire, les questions portent sur vous et votre foyer : combien de pièces dans le logement, comment vous vous chauffez, votre âge, si vous êtes marié, pacsé, si vous travaillez, et si oui où, et par quels moyens de transport vous vous y rendez, etc. Il faut compter entre 10 et 15 minutes pour remplir le questionnaire.

A quoi sert ce recensement ?

Le recensement sert à connaître la population exacte d'une ville, autrement dit la population légale, et le chiffre est déterminant puisque c'est de lui dont dépendent par exemple les dotations financières accordées à une ville, mais aussi le nombre de conseillers municipaux ou encore l'installation de services comme une pharmacie. Il faut par exemple qu'il y ait au moins 2500 habitants pour qu'une pharmacie ait le droit d'ouvrir. Toutes ces données servent de base à de nombreuses études mais elles sont aussi une aide à la décision puisqu'elles permettent d'anticiper, par exemple le besoin de construire une nouvelle école ou de créer une nouvelle ligne de bus.

Est-il obligatoire de répondre au questionnaire ?

Oui, vous êtes théoriquement passible d'une amende si vous ne remplissez pas le questionnaire. Mais dans les faits, ces amendes ne sont pas appliquées. Mais il n'y a en fait pas vraiment de sujet puisque le taux de réponse est très élevée, 96% dans les Hauts-de-France, contre dans les hauts de France est de 95%.