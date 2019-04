La cancoillotte pourrait obtenir son label européen cette année

Franche-Comté, France

La cancoillotte deviendra-t-elle bientôt aussi célèbre que le morbier et le comté? C'est en tout cas ce qu'espèrent les producteurs régionaux du fromage à pâte fondue. Réunis au sein d'une association, l'association de promotion de la cancoillotte, ils ont lancé il y a six ans la procédure pour obtenir le label IGP, indication géographique protégée. Un label européen qui garantit la provenance géographique d'un produit. Un label qui pourrait bien être décroché cette année. Les derniers détails du dossier vont être envoyés d'ici quelques jours, pour une réponse cet été, en France, et sans doute à l'automne pour l'Europe.

Le but au départ était d'augmenter les volumes produits"

" Nous sommes en train de finaliser les derniers détails du cahier des charges" explique Hervé Bulabois, directeur d'une fromagerie en Haute-Saône, et membre de l'association. "Le but au départ était d'augmenter les volumes produits, car nous constations une baisse d'année en année, et, depuis que nous avons véritablement lancé la procédure, le courant s'est inversé. Nous avons même dépassé cette année les 5000 tonnes de cancoillotte produites. Le but désormais est de se faire connaitre grâce au label, d'aller chercher des volumes et donc des consommateurs à l'extérieur de la Franche-Comté".

Gage de qualité pour le consommateur

"Ça ne pourra être que bénéfique" renchérit Nicolas de Potter, commercial au sein de la fromagerie Lehmann à Vieux-Charmont: "ça va mettre un gros coup de projecteur sur le produit, donc ça va permettre à la cancoillotte de se faire connaître partout en France et puis c'est un gage de qualité et de rigueur pour les consommateurs car il y a un cahier des charges très strict".

La zone géographique de l'IGP comprendra toute la Franche Comté et quelques communes de départements limitrophes. Cela concerne une vingtaine de producteurs.