La canicule de 2022 n'empêche pas les touristes de réserver pour des vacances d'été en Occitanie

La canicule 2022 n'entache pas les ambitions touristiques de la région Occitanie pour l'été 2023. Elle vise 10 millions de nuitées de plus que l'an passé. Elle se base sur des vacances de Pâques excellentes (+ 13% de fréquentation), sur des hausses de réservations de nuitées pour juillet (3%-4%) et août (5%-6 %) et sur une explosion de réservations pour septembre (25%, effet coupe du monde ).

"S'il y a canicule (...) il y a la campagne et la montagne"

Le président du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie, Vincent Garrel est sûr de lui : "je n'ai pas l'impression que les touristes désertent l'Occitanie, bien au contraire ils sont de plus en plus nombreux et vu les prévisions de réservation, ils sont même de plus en plus nombreux et à priori ils seront encore plus nombreux qu'en 2022".

Vincent Garrel précise : "s'il y a canicule la région Occitanie est capable d'accueillir dans de nombreux territoires, comme la campagne et la montagne qui sont des endroits un peu plus frais que les autres".

La région Occitanie estime que 2023 a les bases pour battre les records de 2022, sa vice-présidente en charge du tourisme Muriel Abadie l'assure : "on peut passer de bonnes vacances à la fraîcheur en Occitanie sans problème", et elle argumente : "ce qui traduit mon optimisme, c'est qu'on est à 70% de réservations pour la saison estivale, qu'on est en augmentation par rapport à l'année dernière et que par endroit, on est au-dessus de 2019, ce sont des prévisions très optimistes."

Pour la saison estivale 2023 la région Occitanie vise les 230 millions de nuitées.

