La canicule ne va pas arranger nos factures d'électricité

Au lendemain de l'examen à l'Assemblée Nationale du projet de loi sur le pouvoir d'achat et alors qu'on est en plein épisode caniculaire, France Bleu Occitanie est allé à votre rencontre pour savoir si vous avec les ventilateurs et la climatisation appréhendez une hausse de votre facture d'électricité estivale. Votre réponse est sans équivoque :

Ça fait bizarre de mettre la clim à 30, je ne sais pas à quoi m'attendre mais je pense que ce sera une facture aussi importante que le chauffage, ça me fait peur - une Toulousaine du quartier Marengo qui vient de faire installer la clim chez elle

Même son de cloche pour ce Toulousain qui prend le frais sur les Allées Jean Jaurès :

Ma femme a une clim mobile avec le tuyau qui sort par la fenêtre, c'est vrai que la pièce est froide comme ça, mais il faut tout laisser allumer, du coup on va casquer

Les astuces des guichets France Rénov

Geoffrey Van Nuvel est conseiller info énergies au conseil départemental de Haute-Garonne et répond à l'un des cinq guichets France Rénov qui existe sur le 31. Entretien.

A quoi faut-il s'attendre sur nos factures énergétiques estivales ?

En fonction de l'utilisation de la climatisation, on peut avoir une facture de rafraîchissement qui va être quasiment aussi élevée qu'une facture de chauffage. Pour des ménages qui ont des revenus modestes, on est sur quelque chose d'assez compliqué à gérer au quotidien. On commence à parler de précarité énergétique dans ces cas là, avec en plus l'augmentation assez forte du prix des énergies ces derniers temps.

Une facture d'électricité pour un mois d'été, ça pourrait monter à combien ?

On peut facilement atteindre sur une maison de 100 à 120 mètres carrés, une centaine d'euros sur le mois alors que normalement on est quand même sur des mois où les factures d'électricité sont censées être quand même réduites. Mais là, on voit avec l'installation de plus en plus régulière de clims mais également avec les piscines qu'on est sur des factures d'électricité qui ont tendance à vraiment être très importantes également l'été.

Et pour les appartements ?

Pour les appartements, on est sur des factures un peu moins importantes, de l'ordre de 50 ou 60 € sur des périodes estivales, mais qui restent quand même importantes par rapport au reste de l'année.

Est ce que, comme pour le chauffage, il existe des petits trucs pour faire baisser sa facture énergétique liée à la ventilation ou à la clim ?

La base reste d'éviter que la chaleur rentre, en fermant fenêtres et volets puis en ventilant la nuit. On peut rajouter un linge humide à proximité du ventilateur, histoire que ça rajoute un peu de fraîcheur. Quant à la clim, il faut vraiment éviter de l'avoir en continu, se rafraîchir peut être juste avant de s'endormir et programmer son arrêt. L'idée c'est de ne pas de la faire tourner H24 sinon on va effectivement avoir une augmentation de la facture très importante. On n'a pas une capacité en France de produire de l'électricité de manière extensible. Il faut vraiment réfléchir à tous ces éléments.

Par exemple, quand il fait 36 dehors, si je règle la clim sur 30, c'est pas bon de la laisser toute la journée ?

Non, il faut vraiment essayer de réduire les usages pour juste rafraîchir un peu le logement. Et une fois que le logement est rafraichi, couper cette climatisation, c'est vraiment important parce qu'encore une fois en France, l'été c'est censé être la période ou le parc de centrales est mis à jour et rénové. On fait les petits entretien etc. Aujourd'hui on a une consommation d'électricité qui va être très importante l'été, quasiment aussi importante que l'hiver, ce qui fait qu'on a du mal à avoir ces temps ou on va pouvoir effectivement arrêter les centrales pour pouvoir travailler dessus.

Mais encore une fois, la base, c'est les gestes qu'on peut faire pour éviter à la chaleur de rentrer.

Où trouver les guichets infos énergie dans la région ? En cliquant sur ces mots.