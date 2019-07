La canicule provoque une catastrophe dans le vignoble des Pyrénées-Orientales

Estagel, France

« C’est comme si on avait passé mes vignes au chalumeau ! ». Depuis qu’il exploite 25 hectares de vignes autour de Tautavel, David Drille n’avait jamais été confronté à un tel phénomène climatique. « Le raisin a été littéralement cramé par la chaleur. On dirait presque un acte de vandalisme. Devant un tel spectacle, on se sent trop petit par rapport à la force de la nature… ». Dans certaines de ses parcelles, la perte de récolte est de 80%. « C’est le travail de toute une année qui est perdu ».

En l’espace de quelques heures vendredi, alors que le thermomètre dépassait les 42 degrés, les vignes ont changé de couleur. « On dirait qu’il y a eu un incendie », se désole Francis Bonnet, le président de la cave coopérative d’’Estagel. « Certains cépages ont plus souffert que d’autres, comme les muscats d’Alexandrie. Les parcelles exposées au couchant sont davantage touchées ».

Dans ce vignoble de Tautavel, les grappes de raisin ont brûlé en quelques heures © Radio France - Francois David

« Dans toutes les Pyrénées-Orientales, les dégâts sont significatifs », confirme Julien THIERY, chef de service viticulture à la Chambre d’agriculture. Dans les Aspres, dans la Vallée de l’Agly, sur la Côte Vermeille, dans les Albères, « des parcelles sont entièrement perdues. Non seulement le raisin a grillé, mais parfois les feuilles aussi. Certains jeunes ceps pourraient même ne pas repartir l’année prochaine ».

Depuis ce lundi matin, un état des lieux est en cours pour connaitre l’ampleur exacte des dégâts. Les viticulteurs sinistrés sont invités à prendre des photos de leurs vignes sinistrées et à se déclarer en mairie. La profession espère obtenir une reconnaissance en calamités agricoles.