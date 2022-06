La Cantine du Voyage rouvre ce vendredi à Nantes

C'est un lieu pour boire un verre ou manger très prisé des Nantais comme des touristes. A Nantes, quai des Antilles, la Cantine du Voyage rouvre ses portes ce vendredi 3 juin et ce jusqu'au 25 septembre. Ce lieu éphémère existe depuis 2013, dans la foulée du Voyage à Nantes.

Pas de brochette avec du poulet d'Ancenis à cause de la grippe aviaire

Un lieu à l'esprit guinguette en bord de Loire qui plaît. En 2019, avant le Covid donc, quelque 100.000 couverts ont été servis en quatre mois. Il y a des espaces jeux, un potager tout à côté, des transats et surtout de grandes tables en bois pour déguster du poulet rôti d'Ancenis. Un plat unique, local, qui a contribué au succès du lieu. Mais ça, c'était avant. En 2022, c'est donc fini.

En fait, Philippe Clément, qui gérait le lieu, à souhaiter passer la main. La direction du Voyage à Nantes a donc lancé un appel d'offre remporté par la SAS VO, association des sociétés Connect et Novas. "On a de nouveaux exploitants, donc ils font à leur manière. Et puis 10 ans de poulet grillé, ça va", dit avec le sourire Jean Blaise, le patron du Voyage à Nantes.

Les nouveaux venus dans l'aventure proposent des brochettes, sous trois formes. "On a une brochette végétarienne car on est un territoire de maraîchers et on s'appuiera sur les produits d'Oliver Durand, basé aux Sorinières. Il y aura une brochette de maquereau avec les criées du secteur pour des produits frais chaque matin. Et une avec du poulet mariné, mais ça ne sera pas du poulet d'Ancenis malheureusement, car nos éleveurs ont été durement frappés par la grippe aviaire. Mais ce sera du poulet français", explique Anthony Barraud, entrepreneur nantais et l'un des dirigeants de la société Novas.

L'autre critère fixé par le Voyage à Nantes, c'est le coût qui doit être abordable. Ce sera 14 euros le midi comme le soir avec la brochette, légumes de saison et pommes de terre grenaille, une boisson locale aussi (bière, cidre, vin...) et un dessert de la pâtisserie Le Baulois, un fondant au chocolat. Jusqu'ici, c'était 14 euros le soir, 11 le midi. Une formule "enfant" à 10 euros est créée. Si vous emportez votre gobelet pour la boisson, une ristourne de 50 centimes sera appliquée. Geste pour le portefeuille, mais aussi pour l'environnement et éviter les gobelets jetables.

En mode "resto" avec l'assiette de brochette à partir du 27 juin

Ce vendredi 3 juin, la Cantine ouvre mais seulement pour le bar et des planches apéro. A ce moment-là, il y aura 18 salariés. Les brochettes seront à découvrir à compter du 27 juin. L'effectif grimpera alors à 35 personnes "et aucun souci pour recruter" dit la nouvelle équipe, alors que nombre de professionnels du secteur ont du mal à trouver des saisonniers. Certains clients, par le passé, ont pu se plaindre de la lenteur du service - la partie restauration peut accueillir simultanément 400 personnes - alors fini le service à table, place au self XXL. "Et on est bien dans l'esprit cantine", fait remarquer Anthony Barraud.

Autre changement aussi sur la partie "animations". Exit la partie jeux de boules. Place à un espace qui accueillera les vendredis et samedis soirs des DJ. "Avec de la musique tout public le vendredi, et le samedi de la musique urbaine", détaille Nicolas Viande, figure - comme son associé Julien Laffeach - de la culture électro nantaise. "Pour attirer, il faut se renouveler, faire de nouvelles propositions, mais l'esprit de la Cantine reste là", assure Jean Blaise. La Colline, aire de jeu pour enfants, reste en place tout comme un coin avec des baby-foot et le potager tout à côté. Olga Barazer, issue d'une famille de maraîchers, s'en occupera et sera là pour répondre aux questions des visiteurs.

