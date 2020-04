La Capeb des Landes alerte les parlementaires sur les surcoûts liés aux règles sanitaires

La Capeb écrit aux parlementaires landais. Elle les alertent des surcoûts liés aux règles et précautions sanitaires indispensables pour la reprise des chantiers dans le bâtiment. Entre l'achat de matériel de protection, les aménagements et une nouvelle organisation de travail, ce surcoût serait de 10 à 20% selon la Confédération des artisans et des petites entreprises.

Dans le cadre de l'examen du Projet de loi de finances rectificative en cours au Sénat, la Capeb demande à ce que l'Etat prenne en charge une partie des coûts pour les devis signés avant le confinement et que les pouvoirs publics réfléchissent à la manière de répartir les surcoûts sur les chantiers et les devis à venir.

Dans un communiqué, la Capeb explique : "Les postes les plus lourds concernent notamment la co-activité (le fait notamment de diviser les équipes en deux y compris en termes de déplacements), le transport des salariés, la désinfection des surfaces, la réorganisation des chantiers, la gestion des déchets. Cela concerne également l’obligation de réaménagement des bases de vie, des vestiaires, des sanitaires sur site et bien évidemment de fournir aux travailleurs tous les équipements de protection nécessaires (gants, masque…)."

La Capeb estime que ces coûts contribuent à augmenter les montants des devis et souhaite que l’Etat puisse prendre en charge une partie de ces coûts pour les devis signés avant le confinement, le reste étant réparti entre l’entreprise et le client.

Elle invite également les pouvoirs publics à réfléchir à la manière de répartir ces surcoûts sur les chantiers et devis à venir, en sortie de confinement, sachant que les mesures de prévention demeureront pendant un certain temps, notamment en 2020.

Par ailleurs, la Capeb tient à rappeler les trois principales raisons d’arrêt de l’activité sont :