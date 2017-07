La caravane du Tour de France cycliste n'a plus aucun lien avec Limoges

Après plus de 30 ans de présence en Limousin, l'entreprise Newsport, spécialisée dans la fabrication d'objets publicitaires, a plié bagage direction la région parisienne. Cette société, c'était une quinzaine de salariés à temps plein. Autant d'emplois en moins pour le Limousin.

La caravane du Tour de France n'a plus aucun lien avec Limoges. Après plus de 30 ans de présence en Limousin, l'entreprise Newsport, spécialisée dans la fabrication d'objets publicitaires, a plié bagage direction la région parisienne. Cette société, c'était une quinzaine de salariés à temps plein, et environ 180 intérimaires pour animer, l'été venu, les dizaines de véhicules publicitaires confectionnés pour le Tour de France.

La promesse du maintien à Limoges n'a pas été tenue

En difficulté financière, la société avait frôlé la liquidation judiciaire en décembre 2013. Mais à l'époque, son président fondateur, Jean Pierre Lachaud, avait trouvé une porte de sortie. Un repreneur sérieux avec la société Kingsway. A la fois un crève-cœur et un soulagement pour le patron Limougeaud, qui voyait ainsi « son »entreprise, et la plupart des salariés, poursuivre l'activité, avec la garantie d'un maintien sur le site de Limoges en Zone Nord. Le nouveau dirigeant, Cyrille Gauthier, promettait alors que Newsport ne bougerait pas du Limousin. Mais cette promesse n'a pas été tenue.

La production a quitté le Limousin dès janvier 2016

Entre temps, Kingsway a racheté Zig Zag production, une autre entreprise spécialisée dans les décors de voitures publicitaires. Le problème, c'est qu'il y a eu des doublons, notamment en ce qui concerne les sites de production. Dans un souci de rentabilité, et ce dès janvier 2016, il a été décidé de transférer la fabrication des véhicules publicitaires sur leur site de Vitry sur seine, en Seine-Saint-Denis. Depuis, il ne restait qu'un bureau commercial à Limoges. Un bureau qui a finalement fermé lui aussi, il y a de cela deux mois.

Les salariés ont du choisir entre Paris et le Pôle Emploi

Pour les salariés, il a fallu faire un choix. Certains ont suivi, notamment l'ancien patron, devenu directeur commercial. D'autres ont été licenciés. Certains sont encore en négociation. Un départ en catimini d'une entreprise de taille moyenne mais qui à sa façon contribuait au rayonnement du Limousin, avec plusieurs dizaines de véhicules confectionnés chaque année à Limoges, pour les besoins de la grande boucle.