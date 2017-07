La carte BTP contre le travail illégal désormais obligatoire dans l'Hérault

L'Hérault est l'un des premiers départements à expérimenter la carte d'identification professionnelle du BTP. Cette carte, obligatoire pour tous les salariés du secteur, doit permettre de lutter contre le travail illégal et la fraude au détachement.

La carte d'identification professionnelle du BTP a été créée en 2006 mais jusqu'à présent, elle était facultative. Avec la loi Macron de 2015, elle devient obligatoire.

L'Occitanie est, avec la Nouvelle Aquitaine, la première région à expérimenter ce dispositif. La carte est obligatoire depuis le 31 mai (les textes d'application ont mis du temps à sortir) pour tous les salariés des 12.000 entreprises du bâtiment de l'Hérault.

Pour l'instant seulement 30% de ces entreprises jouent le jeu. Pour inciter les autres à les suivre, le préfet de l'Hérault Pierre Pouessel s'est rendu ce mercredi sur un chantier de logements sociaux d'ACM à Montpellier pour faire un peu de pédagogie.

Le préfet de l'Hérault découvre la carte BTP © Radio France - Sébastien Garnier

La carte BTP à la taille d'une carte d'identité, elle est plastifiée avec photo et un QR code sur lequel sont enregistrées des informations concernant le salarié et son entreprise : sa nationalité, son statut (CDI, CDD, intérimaire), la durée du chantier, etc.

En cas de contrôle, en quelques secondes, l'agent sait à qui il a affaire.

"Cela ne réglera pas tout mais c'est le signal qu'on ne laisse pas passer les abus" se réjouit Mohamed Rkakbi, gérant d'une société de 25 salariés.

La carte BTP © Radio France - Sébastien Garnier

Une carte pour lutter contre le fléau des travailleurs détachés illégaux

Il y a le travail au noir et surtout des entreprises étrangères qui travaillent uniquement en France. C'est la fameuse fraude au détachement, véritable fléau selon Thierry Ducros ,président de la fédération départementale du bâtiment.

"En octobre dernier le préfet a fait fermer six chantiers qui faisaient travailler 230 ouvriers détachés illégaux."

La carte s'obtient en quelques clics sur le site cartebtp.fr. Elle coûte 10,80 euros. Si lors d'un contrôle un ouvrier ne l'a pas sur lui, l'entreprise devra payer une amende de 2.000 euros.

