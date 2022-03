La carte du déploiement de la fibre commune par commune en Dordogne

Toutes les communes de Dordogne devraient être raccordées à la fibre d'ici 2025, comme l'a demandé le gouvernement.

Dans le département, le déploiement de la fibre est géré par deux structures distinctes. Orange s'occupe du déploiement pour 14 communes : 13 communes du Grand Périgueux (Périgueux, Trélissac, Coulounieix-Chamiers, Chancelade, Marsac-sur-L'Isle, Champcevinel, Sanilhac, Château-l'Evêque, La Chapelle Gonaguet, Razac-sur-L'Isle, Coursac, Antonne-et-Trigonant et Escoire), ainsi que la ville de Bergerac. Toutes les autres communes sont gérées par le syndicat public Périgord Numérique.

Plus de 50.000 logements déjà raccordés par Orange

Orange a raccordé 50.000 logements, soit 70 % des logements gérés par l'opérateur, et a pour objectif de raccorder les 6.000 logements qui restent à Bergerac et les 15.000 qui restent à Périgueux et alentours d'ici 2025. L'opérateur privé assure qu'une grosse partie devrait être terminée avant la fin de l'année 2022.

Toutes les communes gérées par Périgord Numérique raccordées d'ici 2024

Périgord Numérique a dévoilé la semaine dernière son calendrier prévisionnel. D'ici fin 2024, toutes les communes que gère le syndicat pourront bénéficier de la fibre optique.

Le déploiement de la fibre par Périgord Habitat est prévu en deux étapes. La première, débutée en 2018, devrait s'acheverdans le courant de l'année. Elle aura permis d'installer la fibre dans une centaine de communes, soit 75.000 foyers et bâtiments. La deuxième phase, qui a déjà pu débuter pour 142 communes, permettra de raccorder 391 communes au total. Elle s'achèvera à la fin de l'année 2024.

Si vous habitez dans une commune gérée par Périgord Numérique, vous pouvez suivre l'avancée des travaux ici.