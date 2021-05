VIDÉO - Manifestation façon Casa de Papel pour les sapeurs-pompiers du Gard

Ne cherchez plus la saison 5 de La Casa de Papel. Elle se déroule à Nîmes et le premier épisode a lieu ce lundi matin, dans l'enceinte de la caserne des sapeurs-pompiers de Nîmes-Saint-Césaire, le Service départemental d'incendie et de secours. Inspirés par les "héros" de la série espagnole, qui a fait un carton sur Netflix et où huit voleurs font une prise d'otages dans la Maison royale de la Monnaie d'Espagne, les pompiers du Gard ont enfilé les mêmes masques, à l'appel des syndicats, notamment Sud Pompiers du Gard. Ils ont en quelque sorte "fait le siège" du SDIS.

Environ 200 sapeurs-pompiers sont regroupés. Ils réclament à leur direction la prime Covid mais aussi le maintien des acquis sociaux, des embauches et le respect du protocole signé il y a quatre ans.

Le syndicat Sud Pompiers Gard avait annoncé l'action, en partie, dès ce week-end sur les réseaux sociaux.