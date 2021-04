La Cathédrale de Reims lance sa boutique en ligne pour assurer sa survie économique

Après an de crise sanitaire, la Cathédrale de Reims reste privée de nombreux visiteurs ce qui n’est pas sans conséquences sur sa stabilité économique. Même s’il reste ouvert, l’édifice engendre moins de recettes via sa boutique et lance un site pour vendre ses produits phares et payer ses charges.

La Cathédrale de Reims lance sa boutique en ligne ! Le but, faire rentrer de l'argent dans les caisses pour payer les charges. Car si l'édifice religieux reste ouvert malgré la crise sanitaire, les visiteurs, les touristes eux sont beaucoup moins nombreux depuis plus d'un an.

La Cathédrale de Reims en a pris un sérieux coup au portefeuille et joue aujourd'hui sa survie économique et sociale. « On avait cette idée de boutique depuis longtemps mais c’est vrai qu’avec le flux important de visiteurs on n’avait ni le temps ni l’occasion. Avec la crise sanitaire malheureusement on a eu le temps de s’y mettre puisqu’on a perdu un million de visiteurs en 2020 », explique Sandra Rota. directrice de l'association Cathédrale Notre Dame de Reims

Un poumon économique en difficulté

Habituellement, les recettes de la boutique dégagent un budget de plusieurs centaines de milliers d’euros, pour les frais d'entretien, de sécurité. Un budget colossal, proportionnel à l'édifice, qui devient de plus en plus compliqué à assurer faute de visiteurs.

La cathédrale est bien plus qu'un lieux religieux c'est un poumon économique pour la ville de Reims, un poumon qui fatigue après un an de covid. « Il y a un impact direct sur la Cathédrale mais je pense aussi à celui sur les guides touristiques, les restaurants, hôteliers et commerces alentours à la Cathédrale. C’est notre mission de faire tourner la boutique et d’inciter les gens à revenir apres, c’est pour ça qu’en plus des produits on propose des histoires et des anecdotes associées », dit Sandra Rota.

Plus qu’une boutique

Le site de la cathédrale de Reims propose pour l'instant près de 200 produits religieux, historiques et touristiques. Tous ces produits sont livrés à domicile, la directrice de l'association de la Cathédrale travaille même à la mise en place d'un click and collect.

Le site-boutique de la Cathédrale de Reims a vocation à durer dans le temps, même au dela de la crise sanitaire avec de nouvelles fonctionnalités. Un outil plein d'avenir qui associera, à terme, toutes les Cathédrales de France.