La CCI de Bordeaux-Gironde propose des conférences sur les cyberattaque

La CCI de Bordeaux-Gironde a organisé la semaine dernière une conférence sur la cybersécurité en entreprise. Hasard de l'actualité, cette réunion de sensibilisation a eu lieu au lendemain de la cyberattaque mondiale qui a touché plusieurs pays dont la France.

Une trentaine d'entrepreneurs, papier et crayon à la main, écoutent attentivement les conseils de la gendarmerie et de l'Anssi, l'agence nationale de la sécurité des système d'information. Parmi eux, Siméon Gurnade, responsable chez Bordeaux River Cruise, compagnie de croisière fluviale : "On a une entreprise très implantée sur le web donc on se pose la question, est-ce que notre système est bien sécurisé ? C'est vrai que c'est un peu inquiétant car ça évolue très vite."

Son entreprise n'a pas été touchée pour le moment mais "cela arrivera tôt ou tard" selon Guy Flament, référent de l'Anssi en Nouvelle-Aquitaine.

Les entrepreneurs doivent encore être plus vigilants selon Guy Flament, référent à l'Anssi

Les cyberattaques sont nombreuses en Gironde, "on en compte facilement entre 3 et 5 par semaine" estime Frédéric Bernard, conseiller numérique à la CCI. "Cela peut-être des attaques qui vous empêchent de travailler en bloquant vos ordinateurs et serveurs, ou alors des "Ransomware", des logiciels malveillants qui bloquent tout et vous obligent à payer des rançons."

Parmi les conseils délivrés : faire des mises à jour régulières, bien vérifier l'origine des documents téléchargés ainsi que les expéditeurs et responsabiliser vos collègues.