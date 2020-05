La CCI de Bretagne sonde le moral des patrons

Durant le confinement, la Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne a sondé plus de 11.000 patrons bretons. 35 % d'entre eux a eu recours à un dispositif d'aide financière pour traverser la crise.

Devant les bureaux de l'assemblée des Chambres Francaises de commerce et d'industrie

Dans quel état d'esprit sont les patrons Bretons ? Pendant le confinement, les chambres de commerce et d'industrie de Bretagne ont sondé - par téléphone - 11.300 patrons d'entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs.

Principale préoccupation selon la Chambre : les niveaux de trésorerie. Si 10 % des patrons sondés a avoué avoir eu recours aux prêts financiers proposés par l'Etat pour passer le cap au début du confinement, le taux a grimpé à 35 % avant le début du déconfinement.

La période de reprise d'activité représente aussi un motif d'inquiétude pour eux. "Maintenant que nous avons recensé les besoins de ces chefs d'entreprises, _nous allons les accompagner dans les dispositifs d'état et avec les banques_, indique Jean-Francois Garrec, patron de la CCI régionale. Certains patrons de PME ont le nez dans le guidon, pour faire tourner l'entreprise ou pour trouver des marchés. Ils n'ont pas le temps de travailler sur ces dossiers."

Les Chambres de commerce et d'industrie ont délivré plus de 10.000 kits sanitaires aux commerçants de la région. Ils comprennent notamment des masques et du gel hydroalcoolique. Des visières ont aussi été distribuées dans les Côtes-d'Armor.