La CCI de Dijon Métropole Côte-d'Or maintient sa cellule de crise pendant les vacances de fin d'année

La situation économique et afin d’assurer une continuité de services aux entreprises, la CCI maintient à Dijon, du lundi 28 au mercredi 30 décembre, une permanence de sa cellule de crise et de soutien économique.

Les bureaux de la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole à Dijon, Beaune et Montbard seront fermés au public du jeudi 24 au jeudi 31 décembre 2020 inclus, mais les services restent actifs.

Compte tenu de la situation économique et afin d’assurer une continuité de services aux entreprises, la CCI maintient à Dijon, du lundi 28 au mercredi 30 décembre, une permanence de sa cellule de crise et de soutien économique, ainsi que de son Centre de Formalités des Entreprises et son pôle Formalités et Réglementation Internationales.

Les horaires d’ouverture pendant cette période seront les suivants :

de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur rendez-vous uniquement.

Les services de la CCI peuvent être joints aux coordonnées suivantes :

• Cellule de crise et de soutien économique : 03.80.65.91.50

• Centre de Formalités des Entreprises : 03.80.65.91.38.

• Pôle Formalités et Réglementation Internationales : 03.80.65.92.45.