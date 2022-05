La CCI de Meurthe-et-Moselle demande une pause dans la piétonnisation du centre-ville de Nancy

En se basant sur une enquête réalisée auprès de plus de 300 commerçants du centre-ville de Nancy, la chambre de commerce et d'industrie demande à la mairie un moratoire sur la piétonnisation du coeur de ville prévue cet été.

La chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle demande à la mairie de Nancy un moratoire sur la piétonnisation du centre-ville. La CCI s'appuie sur une enquête réalisée auprès de plus de 300 commerçants du centre-ville dans laquelle 81% d'entre eux estiment que la piétonnisation testée l'été dernier n'a pas eu d'impact positif sur la fréquentation de leur boutique. Le conseil municipal doit statuer sur la question ce lundi 9 mai et dire si le coeur de ville devient piéton dès cette année. Une piétonnisation qui irait de la porte de la Craffe au début de la rue Saint-Nicolas.

à lire aussi Le "chemin piéton" de Nancy divise les commerçants

Pour la CCI, l'expérimentation de l'été dernier menée uniquement les soirs de semaine et les week-ends n'a pas été satisfaisante. On n'en n'a pas appris beaucoup plus au terme de ce test, regrette Lara Ledogar, galeriste à Nancy, élue à la chambre de commerce et d'industrie : "le test n'était peut-être pas assez significatif pour changer les habitudes des clients, d'autant qu'il y a eu des manifestations les samedis" contre le pass sanitaire.

Une ville pas prête selon la CCI

Dans l'enquête, les commerçants pointent du doigt les difficultés d'accès au centre ville, le manque de places de stationnement et les tarifs des parkings. La CCI veut donc une expérimentation tout l'été, même en journée et un travail approfondi pour piétonniser définitivement au printemps 2023. Jean-Sébastien Mengin, président de la commission commerce à la CCI, attend beaucoup du conseil municipal de lundi prochain : "soit la Ville reste sur sa position qui est de mettre en place cet été et on craint d'aller dans le mur en klaxonnant, soit on a espoir d'être entendu d'ici là et que la position soit revue". Le restaurateur qui note que des discussions se poursuivent avec la mairie. Selon l'enquête de la chambre de commerce et d'industrie, 42% des commerçants interrogés sont prêts à travailler à une piétonnisation permanente si celle ci est améliorée par rapport au test de l'été dernier.