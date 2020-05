La CCI des Landes veut miser sur le commerce en ligne pour l'après 11 mai

En cette période de confinement, des commerces alimentaires travaillent désormais beaucoup plus grâce à Internet, via des livraisons ou des services de "drive" (illustration).

Même si nous sommes encore loin d'être sortis de la crise du Covid-19, et que de très nombreux secteurs de l'économie landaise sont durement touchés, François Lafitte, le président de la CCI des Landes, et le "Club Commerces", qui réunit les associations de commerçants des Landes, travaillent sur l'après 11 mai et la réouverture des commerces, dans l'hypothèse où le département sera toujours en vert.

Au delà des conditions de réouverture, le patron de la CCI pense également que "chaque crise peut être l'occasion de changer, de faire bouger les lignes". François Lafitte aimerait que les commerçants landais se mettent davantage au e-commerce, au commerce en ligne, qui fait ses preuves depuis le début du confinement.

Dans un communiqué, il explique : "Pour envisager l’avenir avec espoir, nous, chefs d’entreprise, commerçants tous secteurs confondus, devons franchir un cap sur l’appropriation des outils digitaux et de commerce en ligne. Le temps n’est plus à la résignation face aux géants du web qui sortiront, tout puissant qu’ils sont, encore vainqueur d’une crise qui a empêché 67 millions de consommateurs de se rendre dans nos commerces et entreprises. Et pourtant le marché est là ! Jamais les Français n’ont été autant attachés à la provenance et à l’authenticité de leurs produits. Le E-commerce peut favoriser les «circuits courts» et les rendre également accessibles sur tout le territoire national et il n’y a pas à douter que nos productions y trouveront leur place."

Ainsi, la CCI des Landes lance "Innov'Commerce", "une approche complémentaire à la vie d’une boutique, d’un magasin. Il est important de s’investir dans la création d’une boutique virtuelle, d’un catalogue en ligne, de prospecter les clients locaux et nationaux grâce aux techniques d’information sur le web et d’organiser une méthode de vente à emporter ou livrée".

La CCI des Landes apportera son aide dans le choix de plateformes performantes et adaptées aux besoins des commerçants, accompagnera les commerçants pour qu’ils puissent s’entourer des compétences de conseillers, producteurs dans les domaines du web, du marketing, de la formation, du conseil, de l’accompagnement, du coaching, de la gestion des stocks, de la logistique.