La CCI du Cher sur le pont pour favoriser la reprise économique

Pour favoriser la reprise économique et aider les chefs d'entreprises, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Cher a fait une commande de 375 000 maques pour les TPE,PME...La distribution à commencé et va se poursuivre dans les jours qui viennent.

Dans la perspective du déconfinement et de la réprise économique, les Chambres de Commerce et d'Industrie ont évidemment un rôle tès important à jouer. Dés le début de cete crise sanitraire, la CCI du Cher par exemple a mis en place une cellule de crise, contactée à ce jour par 217 entreprises. Par ailleurs, pour mieux appréhender l’impact économique de la crise, deux enquêtes ont été réalisées en ligne. Plus de 200 entreprises ont répondu à chacune. Dans le même temps, la CCI du Cher a mené des entretiens téléphoniques auprès d’environ 200 chefs d'entreprises pour mieux connaitre leurs difficultés et répondre à leurs questionnements.

La question de la protection des salariés est évidement essentielle dans le cadre de la reprise à venir. Alors, pour favoriser le redémarrage de l'activité économique, la CCI du Cher a décidé de renforcer l'approvisionnement en masques et a commandé 375 000 unités pour le compte de TPE, PME et ETI du territoire.

Les retraits des commandes s’effectuent à la Chambre de Commerce, avenue d'Issoudun à Bourges. L’opération qui a débuté mardi dernier, va se poursuivre pendant plusieurs jours. Les entreprises qui ont passé commande sont averties par mails des modalités de retrait.