La CCI du Loiret entre ce matin dans ses nouveaux locaux à Fleury-les-Aubrais

Fleury-les-Aubrais, France

Une page d'histoire se tourne ce matin pour la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, qui quitte définitivement l'immeuble de la place du Martroi qu'elle occupait depuis 1901 à Orléans. La CCI et ses 54 salariés emménagent aujourd'hui dans leurs nouveaux locaux : le bâtiment Citévolia, première construction du nouveau quartier Interives à Fleury-les-Aubrais.

Un investissement de 14 millions d'euros

Clin d’œil de l'histoire, le quartier Interives est en quelque sorte une extension et un réaménagement de l'ancienne zone industrielle Dessaux, première zone en France à avoir été aménagée par une Chambre de commerce, c'était en 1949... Le bâtiment Citévolia va en fait regrouper la CCI départementale, la CCI régionale et l'agence Loire & Orléans éco qui favorise les implantations d'entreprise. La CCI du Loiret a investi 14 millions d'euros pour ce nouveau site (les autres structures sont locataires).

Le bâtiment Citévolia comprend 6 820 mètres carrés, dont la moitié sera occupée par la CCI du Loiret © Radio France - François Guéroult

En tant que telle, la CCI du Loiret garde une surface similaire à celle dont elle disposait dans ses locaux de la place du Martroi (elle occupera 3 260 mètres carrés, sur les 6 820 mètres carrés de Citévolia), mais va gagner en fonctionnalité, souligne Alain Jumeau, le président de la CCI du Loiret : "On éprouve forcément une pointe de nostalgie, confie-t-il, mais on se réjouit aussi de commencer une nouvelle aventure. Dans un contexte actuellement très perturbé pour les chambres de commerce, c'est important d'envoyer ce signe d'une Chambre disponible, qui se modernise, qui accompagne tous les jours ses ressortissants, et qui va leur offrir une qualité de services supérieure. Nous regroupons sur un même lieu tous nos services, y compris l'Espace entreprendre (jusque là installé rue de Joie à Fleury), nous doublons la surface disponible à la location pour les séminaires et réunions d'entreprise, nous disposons désormais d'un amphithéâtre de 71 places." Le tout dans un bâtiment Haute qualité environnementale.

Retard pour le parking extérieur

L'opération vise aussi, précise Alain Jumeau à "donner le coup d'envoi au _quartier Interives_, qui sera, j'en suis persuadé, le carrefour des affaires pour la métropole et pour le territoire du Loiret ces prochaines années, avec un emplacement privilégié à une heure de Paris". Les groupes Orange et Vinci Immobilier ont déjà annoncé l'installation de leur siège régional dans le quartier, qui doit, à terme, être relié à la gare des Aubrais par un téléphérique. En attendant, une navette par bus doit être mise en place à la fin de l'année.

Seule ombre au tableau : le parking extérieur du bâtiment Citévolia a pris beaucoup de retard, il ne sera pas livré avant un an, ce qui entraînera une gêne certaine pour les visiteurs et les clients de la CCI. Quant à l'immeuble de la place du Martroi, il a été vendu à un promoteur immobilier. A la place de la CCI, il y aura au rez-de-chaussée la boutique Nespresso qui a ouvert en septembre dernier et le nouvel office de tourisme d'Orléans métropole dont les travaux doivent débuter en juillet ; au premier étage, des commerces ; et, enfin, aux 2 derniers étages, des logements.