La CCI du Mans envisage de quitter son siège du centre-ville

Le siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe est situé 1 boulevard Levasseur au Mans

C'est un grand bâtiment que tous les manceaux connaissent, au cœur du centre-ville : l'immeuble de la Chambre de commerce et d'industrie à l'angle de la place de la République et du boulevard Levasseur pourrait bientôt ne plus accueillir le siège de la CCI. celle annonce dans un communiqué ce lundi 27 mars envisager de déménager, et de construire un nouveau siège sur son campus de la rue Henri-Champion dans le quartier de la Californie. Une conférence de presse est prévue jeudi pour présenter l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) "pour définir le futur usage de l’hôtel consulaire, qui devra contribuer à l’attractivité du centre-ville".

Trop cher de rénover

L'hypothèse d'une rénovation du siège historique du centre-ville a bien été étudiée, mais les études de faisabilité montrent qu'elle coûterait trop cher par rapport à la construction d'un bâtiment neuf. "Ce scénario est apparu comme la meilleure solution économique et fonctionnelle, permettant de répondre aux exigences règlementaires et techniques en vigueur, à l’optimisation des coûts d’exploitation, à un meilleur ratio quant à l’occupation des espaces tout en intégrant la diversité des activités".