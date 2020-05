La CCI du Territoire de Belfort lance un drive pour fournir du matériel de protection aux entreprises

La CCI du Territoire de Belfort met en place son propre drive. Il est destiné aux commerçants et artisans pour qu'ils s'équipent en matériel de protection. Masques, gel hydroalcoolique, marquages au sol, tout a été fabriqué dans des entreprises locales.

Pour aider les entreprises à se protéger du Covid-19, la CCI du Territoire de Belfort facilite l'accès aux équipements de protections en distribuant directement du matériel fabriqué localement. Cela concerne majoritairement les petites structures, qui ont besoin de moins de quantité. Et pas de contraintes, elles peuvent toutes venir se fournir. L'un des avantages de ce système, c'est que tout est regroupé dans un même endroit. Pas besoin donc de se rendre dans différents points de retraits.

La CCI s'occupe de tout

Autre intérêt : faire marcher les entreprises locales. "Il y a eu une réactivité et un investissement important pour répondre tout de suite à la demande. Ça crée de l'emploi, ça réveille l'économie locale qui est plutôt endormie et en plus ça apporte le service nécessaire aux entreprises. Le fait d'avoir conventionné avec nos fournisseurs locaux tous ces produits de sécurité permet que nos ressortissants obtiennent des prix de base", se réjouit, Alain Seid, le président de la CCI 90.

Rien de compliqué pour avoir accès aux produits de protections. Un coup de téléphone à la CCI pour prendre rendez-vous, avant d'aller sur place et de choisir les produits en fonction des besoins. Le paiement se fait par chèque. La chambre de commerce fournit les bons de commandes et les transmet aux fournisseurs, qui enverront ensuite la facture à l'entreprise venue s'approvisionner.

2.000 masques vendus en deux jours

Parmi les équipements mis à disposition : des masques (uniquement en tissu), vendus un peu plus de trois euros pièce, mais aussi du gel hydroalcoolique par bidons de cinq litres ou encore des protections de comptoirs, qui coûtent 70 euros environ.

Mis en place le 24 avril dernier, une quinzaine d'entreprises du Territoire de Belfort se sont rendues sur place lors des deux premiers jours et 2.000 masques ont alors été vendus.