La CCI Nice Côte d'Azur oriente les entreprises vers les "aides énergies" adaptées

Le prix de l'électricité et ses conséquences sur les comptes des PME et TPE. Les chefs d'entreprises se sentent pris à la gorge et doivent désormais chercher des aides. Elles sont nombreuses et parfois complexes à décrocher.

Quelles sont les aides pour les entreprises avec la hausse du prix de l'énergie © Maxppp - Maxppp Informer, communiquer, voilà les maitres mots en ce moment à propos des aides aux entreprises confrontées à l'augmentation du prix de l'électricité. Depuis lundi, les guichets uniques d'information sont ouverts mais ca ne suffit pas ! Hier, mardi 17 janvier la CCI, la chambre de commerce et d'industrie et la préfecture des Alpes-Maritimes ont donc réuni les PME, TPE et artisans azuréens pour leur expliquer à quoi ils ont droit et comment le demander ⓘ Publicité Deux grandes catégories d'aides existent 1- Celles que vous aurez chez votre fournisseur d'électricité : bouclier tarifaire et amortisseur d'électricité 2- Et celles distribuées par le guichet du gouvernement. Gérard Molines chef d'entreprise d'une entreprise automobile, vice président de l'UPE 06 était l'invité de France Bleu Azur ce mercredi 18 janvier : " Nous voulions remettre de l'humain au centre de ce dispositif, c'est très compliqué pour les chefs d'entreprises de s'y retrouver" avant d'ajouter :"surtout que de nombreuses sociétés sont très inquiètent pour leur avenir, les faillites sont entrain d'arriver progressivement et certains ne savent pas s'ils finiront 2023". Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !