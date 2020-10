La CCI prend le pouls des patrons mayennais : la confiance demeure

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Mayenne vient de publier une étude sur la situation des entreprises mayennaises, au mois de septembre, en période de crise sanitaire. Un questionnaire auquel ont répondu 565 personnes.

L'idée du questionnaire, auquel ont répondu 565 personnes, n'était pas d'obtenir des chiffres précis sur l'état de santé des entreprises mayennaises, les enquêtes de la Banque de France s'en chargent, mais plutôt, de prendre le pouls des entreprises, dans cette période de crise sanitaire. La CCI de la Mayenne, qui vient de publier cette étude, a surtout cherché à connaitre le moral des patrons, leur ressenti, face à la crise.

Confiance stable des patrons

En septembre, les patrons affichaient un regain d'optimisme, sauf, bien-sûr, dans le secteur du tourisme et des cafés-hôtels-restaurants. En fonction de leur activité, ils gardent une confiance moyenne en l'économie du pays. Si le secteur de la construction est celui qui affiche le meilleur moral, celui du service montre une réelle inquiétude.

Côté porte-monnaie, on garde le cap

Côté trésorerie, une majorité d'entreprises mayennaises, 53 %, envisage un chiffre d'affaire en recul pour cette année. Cependant, dans le même temps, les trois-quarts de ces mêmes entreprises affirment ne pas craindre de se retrouver en cessation de paiement. Sauf, encore une fois, dans le secteur du tourisme et de la restauration où une majorité d'entreprises présente une situation tendue voire très tendue.

Un indicateur fiable : les projets d'investissements

Si la CCI s'est intéressée au "ressenti" des patrons, face à la crise sanitaire, un indicateur est intéressant : les investissements. On constate que la moitié des entreprises ont déjà ou prévoient de réaliser les investissements prévus pour 2020, alors que l'autre moitié va devoir reporter ou annuler. Les reports voire les annulations d'investissements sont, encore une fois, plus importants dans le secteur du tourisme et de la restauration.

Le questionnaire a été réalisé en septembre dernier. Depuis, la deuxième vague de Covid est arrivée sur la Mayenne.