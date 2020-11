La CCI Puy-de-Dôme demande la réouverture des commerces dès le 26 novembre

Notre économie est au bord du gouffre, donnons-nous la possibilité de la sauver ! La CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole demande la réouverture effective de l’ensemble des commerces non pas le 1er décembre, mais dès le 26 novembre et des restaurants le plus rapidement possible.

Les dispositifs d’aides versées par les pouvoirs publics ne suffiront pas à amortir les conséquences de la crise et de ce second confinement sur le monde économique du commerce, de la restauration et de l'événementiel. À cela s’ajoutent les problèmes d’un certain nombre d’entreprises déjà fragilisées par le premier confinement et qui vont devoir faire face à de graves difficultés, notamment au moment des échéances de remboursement.

Le Président de la CCI, Claude Barbin, monte au créneau. "La réouverture des commerces dès le 26 novembre suivie d’une réouverture des restaurants est un acte de première nécessité, une mesure d’équité pour nos chefs d’entreprises, une mesure de soutien pour nos villes, nos campagnes. Nous sommes face à une situation économique extrêmement douloureuse pour laquelle il sera impératif d’apporter des solutions adaptées afin de traverser cette crise. Notre CCI, aux côtés de l’Etat, de la Région et des Collectivités Locales, a un rôle fort à jouer pour la sauvegarde de notre économie".

La CCI Clermont Auvergne Métropole insiste sur le fait que toutes les mesures sanitaires de distanciation et de prévention ont été prises (gel hydro alcoolique à l’entrée, limitation du nombre de clients, port du masque obligatoire, plexiglas, …). En avançant la date de quelques jours dès jeudi 26 novembre, une date symbolique à un mois de Noël, les commerçants pourraient bénéficier d’un week-end décisif pour la préparation des fêtes et l’accueil des clients. Une période de Noël cruciale pour leur chiffre d’affaires.