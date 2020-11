La CCI Quimper-Cornouaille appelle les consommateurs à différer leurs achats de Noël

La Chambre de commerce et de l'Industrie métropolitaine de Bretagne Ouest appelle lundi les consommateurs à retarder leurs achats de Noël "pour laisser leur chance de survie aux commerces et aux rues commerçantes". La CCI demande d'éviter les grandes plates-formes d'achats en ligne.

Dans un communiqué publié lundi 2 novembre, la Chambre de commerce et de l'industrie du Finistère appelle les consommateurs à la solidarité envers les commerces de proximité. Pour la CCI, ce deuxième confinement "menace" "l’existence des commerces dans les centres-villes et dans les centres-bourgs". Elle appelle donc les consommateurs à retarder leurs achats de Noël et d'éviter "de les faire sur les grandes plates-formes d'achats en ligne". Selon la CCI, ces petits commerces n'y survivraient pas.

"Pendant qu'il est encore temps"

"Le commerce de centre-ville a une double fonction, explique la CCI dans son communiqué, la fonction utile première de permettre aux clients de trouver le produit dont ils ont besoin et une fonction sociétale au service de la cité, de ses habitants et de ses visiteurs. Si la fonction d’achat est rémunérée par le prix du bien, la fonction sociétale bien qu’elle soit souvent reconnue, n’est pas rémunérée. Si cette situation a pu apparaître comme normale, aujourd’hui dans la phase de crise où nous sommes, elle ne l’est plus."

La Chambre de commerce exhorte donc les consommateurs, "pendant qu'il en est encore temps", à "retarder ses achats de Noël et éviter de les faire sur les grandes plates-formes d’achats en ligne".