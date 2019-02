La CCI veut sécuriser les commerces du centre de Montpellier pour l'acte 14 des gilets jaunes

Montpellier, France

La CCI Hérault annonce le déploiement de 130 agents de sécurité devant les commerces du centre-ville de Montpellier, pour l'acte 14 des gilets jaunes, samedi 16 février, de 12h30 à 19h30. Cela correspond à un agent pour quatre à cinq commerces, comme dans un centre commercial. Le but étant de faciliter l’accès des clients et d’apporter une présence sécurisante aux commerçants et à leurs salariés.

"Il devient maintenant urgent d’apporter des réponses qui permettent dans un premier temps d’apaiser les commerçants dans l’exercice de leur profession. Nous assistons à une lente asphyxie de l’activité économique et commerciale du centre-ville. Il faut réagir !" écrit dans un communiqué le président de la Chambre de commerce et d'Industrie. André Deljarry poursuit : "Il ne s’agit en aucune manière de compléter ou de suppléer les forces de l’ordre qui font un travail remarquable depuis le 17 novembre, mais d’apporter une réponse complémentaire à ce que vivent les commerçants et leur personnel samedi après samedi."