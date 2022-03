La célèbre cristallerie de Baccarat suspend ses livraisons de produits de luxe vers la Russie

La célèbre cristallerie de Baccarat, en Lorraine, annonce suspendre de manière provisoire ses livraisons de produits de luxe vers les magasins partenaires en Russie. Une décision liée aux "tragiques événements en Ukraine", qui subit depuis le 24 février l'invasion des soldats russes. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la direction se dit "profondément préoccupée et plongée dans une immense tristesse" et adresse "ses pensées à tous ceux qui souffrent".

10% du chiffre d'affaires de la cristallerie

Le marché en Russie représente 9 à 10% du chiffre d'affaires, selon Eric Rogue secrétaire du Comité central d'entreprise (CCE) et porte-parole de l'intersyndicale de la cristallerie de Baccarat. "C'est plusieurs millions d'euros par an", poursuit Eric Rogue qui se montre très inquiet par l'évolution de la situation. "On exporte 30% au Japon, à peu près aussi 30 aux Etats-Unis. Et on sait pertinemment que quand il y a des conflits ou des crises mondiales, ce sont les produits de luxe qui sont impactés en premier." L'usine en Lorraine emploie près de 500 salariés.

Capture d'écran sur le profil LinkedIn de la cristallerie de Baccarat. - Cristallerie Baccarat

Par ailleurs, la direction de la Cristallerie annonce faire un don de 150.000 euros à l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.