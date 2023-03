La célèbre liqueur de Chartreuse choisit de stabiliser sa production pour se lancer dans l'herboristerie

Emmanuel Delafon, vous êtes le Président de Chartreuse Diffusion, depuis 10 ans. Un nouvel esprit règne dans l'entreprise, inspiré par cette phrase du prieur général : "La croissance infinie n'est plus possible". Décryptage.

Emmanuel Delafon : Je pense déjà qu'il a raison. C'est-à-dire que vu les défis qui nous attendent en tant que citoyens, en tant qu'entreprise, en tant que père ou mère de famille, je pense qu'on n'a plus le choix. Le "toujours plus" n'a pas de sens dans le monde dans lequel nous vivons. Depuis 2019, nous avons décidé de ne plus suivre la demande qui effectivement devenait un peu frénétique depuis pas mal d'années. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de Chartreuse sur le marché aujourd'hui.

Vous produisez combien de bouteilles de Chartreuse par an?

Nous produisons 1,6 million de bouteilles, ce que nous appelons, nous, les liqueurs vieillies. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la deuxième cave que nous avions prévue en 2019, dans notre nouvelle distillerie d'Aiguenoire, à Entre-deux-Guiers, ne se fera pas. En revanche, nous avons des liqueurs qui ne sont pas vieillies, comme l'élixir végétal, qui, lui, pourra encore augmenter.

Subissez-vous la crise climatique ?

Oui, comme tout le monde! L'extraction des 130 plantes nécessaires à la fabrication de la liqueur devient difficile. La sécheresse nous interpelle sur la production locale des plantes, notamment en Chartreuse. On veut garder la qualité, donc inutile de mal faire en voulant en faire plus. Et puis, c'est beaucoup de travail pour les trois frères qui possèdent le secret de fabrication. On ne veut pas leur en demander plus, car je vous rappelle que la vocation d'un Chartreux c'est de prier pour l'humanité. L'Ordre compte 450 moines dans le monde. Ils sont 30 à vivre au monastère de la Grande Chartreuse en Isère.

Vous avez un projet que vous êtes en train de mettre en place : développer l'herboristerie. Expliquez nous.

Cela a profondément du sens de revenir à cela. J'aime bien dire que c'est un peu un retour vers le futur pour les Chartreux. On revient à des choses beaucoup plus fondamentales, c'est-à-dire le soin, la santé, les plantes aromatiques et médicinales. Et donc nous sommes devenus agriculteurs depuis une petite année. C'est un monde très nouveau. Se confronter au réel, c'est très intéressant et c'est sans doute beaucoup plus profond comme projet. Parce que nous cultiverons demain l'ensemble des plantes pour notre herboristerie. Des tisanes, mais aussi des produits un peu plus typés soins et santé comme l'aromathérapie, la gemmothérapie, donc l'utilisation des bourgeons. Et demain, sans doute la phytothérapie. Mais nous avons le temps pour cela. Nous avons fixé un cadre pour 2030 et je pense que ce temps long nous aidera à faire à la fois la qualité comme on a toujours fait, mais également d'impliquer d'autres monastères, dans l'Ain, l'Aveyron et le Var.

Toutefois, la liqueur reste votre cœur de métier?

Bien sûr ! Les Chartreux n'ont jamais dit on arrête la liqueur, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas suivre la demande actuelle qui continue à progresser. Notre continuerons d'exporter vers les Etats-Unis, le japon, l'Australie et l'Europe. L'exportation représente 50 % de notre chiffre d'affaires. La France reste clairement notre premier marché, avec 50 % des volumes, et notamment les Alpes.

Que pensez-vous des ventes aux enchères de liqueur de Chartreuse qui atteignent des prix record ?

Cela me met toujours mal à l'aise. Et il ne faut pas que les gens croient que l'on se fait ainsi beaucoup d'argent! ce sont des spéculateurs, des voraces, en quelque sorte, de la liqueur. Nous ne participons pas à cela. Nos liqueurs anciennes, nous les partageons avec nos amis. L'ordre des Chartreux reste un ordre pauvre. Ils ont des besoins importants car ils ont des monastères à entretenir qui sont très anciens. Il faut faire des travaux, des mises aux normes. Mais fondamentalement, l'esprit de l'Ordre n'a jamais changé depuis sa création en 1084. Quand on boit une Chartreuse, et c'est sans doute ce qui fait son succès, on goûte un peu à l'éternité.