La célèbre maison alsacienne de foie gras Feyel-Artzner placée en redressement judiciaire

La plus ancienne maison de fois gras de France, Feyel-Artzner a été placée en redressement judiciaire ce lundi. L'entreprise avait investi en 2008 dans le domaine viticole mais l'investissement n'a pas donné et a fragilisé au contraire la trésorerie. L'épisode de grippe aviaire n'a pas aidé.

Depuis ce lundi 29 mai, l'entreprise Feyel-Artzner est placée en redressement judiciaire par la chambre commerciale d'entreprise de Strasbourg. La société, qui est la plus ancienne maison de foie gras de France encore en activité traverse depuis plusieurs mois de grandes difficultés financières.

L'entreprise cède le domaine viticole

A l'origine des difficultés, l'entreprise avait investi en 2008 dans le domaine viticole du Moulin de Dusenbach à Ribeauvillé pour varier ses activités mais ça n'a pas donné et au contraire cela a bien fragilisé la trésorerie. Patricia Houdebert, directrice marketting et communication de Feyel Artzner : "C'était surtout de jouer la complémentarité puisque le foie gras est un produit gastronomique voir de luxe. L'idée était d'y associer une gamme de vin d'Alsace. Cette décision d'investissement s'est effectuée à un moment de retournement économique puisqu'on a eu la crise de 2008. Le timing a été mal choisi, il a fallu assurer le développement du domaine et subir au niveau de l'activité Feyel-Artzner des tensions économiques dans un environnement qui devenait de plus en plus concurrentiel et compliqué."

"Ce savoir faire qui existe depuis plus de 200 ans, il est hors de question qu'il disparaisse." Patricia Houdebert, directrice marketting et communication de Feyel Artzner.

L'épisode et les conséquences de la grippe aviaire n'a pas aidé. Patricia Houdebert, directrice marketting et communication de Feyel Artzner : "La conséquence pour nous c'est qu'au niveau des prix d'achats de la matière, il y a eu des hausses et il y aura encore des hausses conséquentes sur le prix du foie gras et au niveau de la disponibilité de la matière on a plus de difficulté à livrer nos clients." L'entreprise a donc décidé de se séparer du domaine viticole pour se recentrer sur son activité principale le foie gras. "On est convaincu que la société Feyel Atzner a des fondamentaux solides elle peut compter sur des produits de qualité et reconnus, elle peut compter sur des clients qui nous restent fidèles, elle peut compter sur les salariés et nous faisons bloc pour trouver les solutions et repartir de l'avant. Ce savoir faire qui existe depuis plus de 200 ans, il est hors de question qu'il disparaisse." Le tribunal examinera le rapport de l'administrateur Maître Claude Maxime Weill sur la situation financière de la firme le 10 juillet.