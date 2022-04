La Celle-Dunoise : un "marché 100% gratuit" organisé à la base de loisirs

"Tout le monde peut venir récupérer un objet, des vêtements, un jeu, un jouet ou déposer des choses pour que quelqu'un puisse en profiter. Les gens font comme ils veulent, ils posent, ils prennent, ou ils viennent juste voir !" C'est comme ça que décrit Valérie, une bénévole, la Gratiféria qui s'organise dimanche à la base de loisirs de la Celle-Dunoise. Le but : mettre à disposition gratuitement des objets dont les gens n'ont plus besoin. Les personnes peuvent donc les prendre sans échange monétaire. Ce n'est pas non plus du troc, les passants peuvent prendre des objets sans être obligés d'en donner en retour.

"Dans une société où tout est mercantile, on a besoin d'une respiration"

C'est la deuxième Gratiferia qu'organise l'association "Et au milieu coule la Creuse". En septembre, la première édition avait réuni 200 personnes. Ce dimanche, le président, Michel Minaret, espère qu'encore plus de monde pourra en profiter. "Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que dans cette société où tout est mercantile, on a besoin un peu de respiration, que les choses changent, défend-t-il. Et puis, en Creuse, on a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas de grosses retraites ou qui ont des petits salaires. Et j'ai trouvé que plutôt que d'aller leur demander s'ils ont besoin de quelque chose, etc... ici c'est ouvert à tous et on prend sans gêne !"

Une lutte contre le gaspillage

Mais en plus d'un intérêt social, la Gratiferia permet aussi de lutter contre le gaspillage et pour l'écologie. " Un objet peut avoir une deuxième vie quand on en a plus besoin ! Quelqu'un peut en avoir besoin, ce qui lui évite d'en acheter un neuf. Ça évite de surcharger les décharges et ça évite d'acheter quelque chose de neuf qui va venir de Chine, et du coup, d'encombrer la planète alors que ça peut circuler entre les gens."

Pour venir donner ou prendre des objets gratuitement, rendez vous à la base de loisirs de la Celle-Dunoise, 16 rue des Pradelles, de 10 heures à 18 heures.