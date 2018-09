Indre-et-Loire, France

Les tickets du loto du patrimoine sont en vente, à partir du lundi 3 septembre : L'objectif est de financer la rénovation de monuments en périls grâce à un loto et un jeu à gratter. L'église du village de la Celle-Guénand, dans le Lochois, sera un des 18 sites bénéficiant prioritairement de l'argent collecté.

La Celle-Guénand, 362 habitants et une église du XIIème siècle qui a besoin de gros travaux

Le loto du patrimoine propose des grilles à 3 euros et un jackpot de 13 millions d'euros lors du tirage du 14 septembre. Il y a aussi un jeu à gratter avec des billets à 15 euros et un gain maximal d'1,5 million d'euros. Au total, 270 monuments en péril devraient bénéficier de l'argent récolté : 18 d'entre eux seront prioritaires (un dans chaque région métropolitaine, et cinq en Outre-Mer) parmi lesquels l'église de la Celle-Guénand, un village de 362 habitants situé dans le Lochois.

Cette église du XIIème siècle est un des édifices religieux les plus curieux de Touraine avec trois nefs et trois portails mais elle est très abîmée par le temps. Sa façade et son portail roman ont souffert. Le porche ne tient plus que par des étais et l'entrée en est condamnée. Sa charpente est fragile. La nef est couverte de tuiles et le clocher d'ardoises recouvertes de mousse. Tout cela mérite un profond nettoyage.

Le maire de la Celle-Guénand a été reçu à l'Elysée, avec les autres bénéficiaires, fin mai. A l'époque, il avait confié ses espoirs à France Bleu Touraine :