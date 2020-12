La Cellette retrouve son épicerie après cinq ans sans commerce de proximité

Pain, charcuterie, fruits et légumes, shampoing, croquettes pour animaux ou encore piles électrique : les rayons sont bien remplis pour le premier jour d'ouverture de l'épicerie de La Cellette, au Nord de la Creuse, à la frontière avec l'Indre. Cela faisait plus de cinq ans que cette commune de 260 habitants vivait sans épicerie. Elle avait fermé ses portes en février 2015. Les habitants attendaient donc la réouverture avec impatience.

Ça nous manquait

"Ça nous manquait beaucoup !" témoigne Joëlle. "Ils ont pas mal de choses, on est contents", sourit Yvette, qui habite à un kilomètre et demi. "J'ai 80 ans, cette épicerie nous évite à notre âge d'aller dans les supermarchés, on n'aime pas ça", ajoute son mari Gilbert. Camille, jeune maman, se réjouit aussi : "Ça nous permet d'éviter de faire des bornes pour faire les courses à la Châtre, de dépenser plus en essence qu'en courses." Cette épicerie est aussi pour elle un lieu de rencontre dans le village, "sinon les gens restent chez eux sans se croiser".

Faire revivre le bourg du village

Dans cette commune où un tiers des habitants ont plus de 70 ans, selon le maire Camille Carcat, avoir un commerce de proximité est essentiel : "L'ouverture de cette épicerie est l'aboutissement d'une demande forte des habitants, qu'ils ont exprimé au moment des élections municipales. Maintenant qu'elle est ouverte, c'est aux gens de la faire vivre." Il espère que ce local épicerie dynamisera la commune et attirera les touristes : "Je suis satisfait, et j'espère être fier dans un an ou deux, mais il faut attendre de voir."

Simone Jayat va tenir la caisse de cette toute nouvelle épicerie. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Le gérant s'appelle Philippe Bonnin. A 50 ans, il est déjà épicier à Pouligny-Notre-Dame dans l'Indre, fait des tournées dans les campagnes en camion, et ouvre donc un nouveau local en Creuse. "Le maire m'a contacté, c'était une bonne idée pour se développer, surtout que je connais du monde à La Cellette car je jouais au foot quand j'étais jeune."

Il y a plein de choses à faire à la campagne, il ne faut pas la laisser désertique

Il s'agit selon lui d'un pari, mais un pari calculé : "Il y a de la demande, les gens sont contents et accueillants, ça permet de faire revivre le bourg du village." Derrière la caisse, Simone Jayat est aussi optimiste : "On a eu beaucoup de monde pour l'ouverture, donc on est confiant. On a de l'ambition, il y a plein de choses à faire à la campagne, il ne faut pas la laisser désertique."