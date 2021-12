La centrale à gaz de Landivisiau entrera en service en février

Actuellement en phase de test, la centrale à gaz de Landivisiau ne pourra pas produire d'électricité avant le mois de février prochain. TotalEnergies l'a annoncé jeudi 2 décembre lors d'une visite informelle du site avec des journalistes locaux. En cause, un problème d'alignement des turbines découvert à la fin de l'été dernier. "On parle de quelques millimètres, c'est de l'horlogerie", explique Christophe Marette, le directeur du projet.

Les bâtiments ne seront pas finis avant juin 2022

Les trois composantes du "turboset", le cœur de la centrale, pesant en tout plus de 1.000 tonnes, leur réajustement a été particulièrement délicat. Ce défaut va donc encore retarder le début de l'exploitation, initialement prévu pour 2021, puis pour janvier 2022. Le gigantesque chantier (400 millions d'euros) opéré par Siemens Energy a aussi largement pâti des conséquences de la crise sanitaire. Les finitions extérieures ne seront pas achevées avant le mois de juin prochain.

à lire aussi Le Conseil d'État donne son feu vert à la centrale à gaz de Landivisiau

Peu de bruit, mais du CO²

A l'intérieur, les installations sont déjà opérationnelles puisque les essais sont en cours. Le premier feu a été allumé le 3 novembre. "De l'extérieur, on n'entend quasiment rien", rassure Christophe Marette, chiffres à l'appui : le bruit des machines a été mesuré entre 47 et 55 décibels. A la différence de la vapeur d'eau, les fumées de combustion sont invisibles mais la centrale rejettera 500.000 tonnes de CO² par an, sur une hypothèse de fonctionnement de six mois. TotalEnergies réfléchit à des solutions de décarbonation. Quant au risque d'accident, "il est maîtrisé", assure le directeur.

La salle de contrôle surveille en temps réel l'activité de la centrale. © Radio France - Nicolas Olivier

D'une puissance maximale de 446 MW, l'équivalent de la consommation de 400.000 foyers, la CCGT (de l'anglais "combined cycle gas turbine") est très attendue pour sécuriser l'approvisionnement du Finistère en électricité, surtout lors des pics de forte consommation en plein cœur de l'hiver. La centrale fera travailler 35 salariés, dont 25 recrutés localement.