La centrale de Saint-Avold convertie à la biomasse : des tests seront réalisés dès cet hiver

Même si le groupe GazelEnergie travaillait déjà sur le sujet, l'annonce d'Emmanuel Macron ce dimanche soir à la télévision, sur la conversion à la biomasse de la centrale à charbon de Saint-Avold a surpris.

"A un tel niveau de prise de position, cette officialisation a été une surprise" réagit Camille Jafrello, porte-parole du groupe. "Par contre, on y travaille depuis plusieurs mois. On a des pellets de biomasse qui ont été livrés il y a quinze jours sur le site. Donc des tests vont pouvoir commencer dès la saison d'hiver. On est en train de voir comment on va le stocker. Cet hiver, quand on va se mettre à produire de l'électricité, quand le système sera en danger, on mettra dans le charbon des pellets de biomasse pour voir si cela marche."

Pour tenir cet objectif de décarbonation à l'horizon 2027, le groupe Gazel Energie a déjà les compétences selon Camille Jaffrelo, porte-parole du groupe : "On a un message politique très clair. Maintenant, il faut qu'on nous dise combien on veut décarbonner, et en fonction du besoin, on saura calibrer une solution technique. "

GazelEnergie sait déjà faire

Pour la conversion de Saint-Avold, le groupe s'appuie sur l'exemple d'une autre centrale qu'il exploite, à Gardanne dans le sud de la France, qui a fait la transformation biomasse/charbon.

"C'est quelque chose que l'on sait déjà faire, parce qu'en France, on est le seul exploitant de centrale charbon qui a déjà transité vers la biomasse. A Gardanne, on a une centrale qui a transité 150 megawatt en biomasse" poursuit Camille Jafrello. Le groupe Gazel Energie qui assure qu'avec cette conversion à la biomasse, les emplois actuels seront maintenus (une centaine de salariés + une centaine de sous-traitants)