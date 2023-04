La centrale du Blayais "très bonne candidate" pour accueillir des EPR2, assure le patron régional d'EDF

C'est la question qui agite tous les territoires où se trouve une centrale nucléaire. Où seront installés les EPR2, les réacteurs nucléaires de nouvelle génération ? On a déjà en partie la réponse pour les six premiers (deux à la centrale de Penly, deux à Gravelines et deux à Tricastin ou au Bugey). Mais le gouvernement pourrait engager la construction de huit autres. Et la centrale girondine du Blayais, à Braud-et-Saint-Louis est une "très bonne candidate", assure ce jeudi sur France Bleu Gironde Martin Leÿs, le directeur action régionale d'EDF en Nouvelle-Aquitaine.

Il souligne le fait que le site bénéficie de "terrain, d'eau en abondance", à proximité de l'estuaire de la Gironde. Et surtout d'"un appel du territoire", puisqu'un EPR2 assurerait des emplois pérennes. Le projet est donc soutenu par le monde économique, notamment la chambre de commerce et d'industrie (CCI) et le club industrie de la Haute-Gironde .

Une pétition pour lancer une étude

Il provoque un assez large consensus politique. À gauche, les présidents de la région et du département, Alain Rousset et Jean-Luc Gleyze, se sont prononcés pour comme tous les parlementaires de la majorité, et les députés RN Edwige Diaz et Grégoire de Fournas. Tous ces acteurs favorables au projet ont remis fin mars au patron d'EDF "une pétition appelant de leurs vœux le fait qu'on puisse conduite une étude qui déterminera si le Blayais est bien qualifié pour accueillir ces EPR2".

En attendant une éventuelle décision, "on veille à ce que la centrale se porte très bien", explique Martin Leÿs. EDF, dit-il, mène un "grand carénage". "Réacteur par réacteur, on change un certain nombre de composants", détaille le patron régional d'EDF.

