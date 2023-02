La centrale nucléaire de Cattenom prête à accueillir des EPR

"Toutes les conditions sont réunies" assure Bernard Zenner, le maire de Cattenom pour défendre la centrale nucléaire installée sur sa commune en vue de l'éventuelle installation de réacteurs EPR de nouvelle génération. Alors que les besoins en électricité vont exploser pour que la France puisse se passer d'énergies fossiles, le gouvernement a commandé à EDF six nouveaux réacteurs EPR de seconde génération, avec une option pour huit autres. Et Bernard Zenner ne compte pas passer à côté de l'opportunité.

"Les décisions se prennent maintenant"

"Nos réacteurs commencent à prendre de l'âge. Nous avons des terrains qui sont déjà réservés dans le cadre du plan d'urbanisme, les infrastructures existent déjà, le Lac du Mirgenbach et une compensation par le barrage du Vieux Près près de Baccarat" argumente le maire de Cattenom, "les décisions se prennent maintenant."

La volonté politique locale est là. Reste la volonté nationale. Mais Bernard Zenner estime que les dernières décisions imposées dans le Grand-Est en matière de nucléaire, comme la fermeture de la centrale de Fessenheim , pèseront en sa faveur. La décision devrait se jouer entre le site mosellan et la centrale de Nogent-sur-Seine (Aube).

Redémarrage imminent de la troisième tranche

Par ailleurs, le dernier réacteur encore à l'arrêt de la centrale nucléaire de Cattenom va bientôt redémarrer. Il s'agit du réacteur N°3, sur lequel avait été détecté des microfissures, conséquence du phénomène de corrosion sous contrainte.

Une anomalie qui a provoqué l'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires en France, dont un à la centrale mosellane. Cela fait quasiment un an que les équipes d'EDF interviennent pour les réparations. La recharge en combustible a débuté jeudi soir (le 23 février) et le redémarrage devrait être effectif d'ici trois semaines. "Pour le réacteur N°3, le problème est derrière nous, il est réglé", se félicite Jérôme Le Saint, le directeur de la centrale, invité des Rencontres Informelles du Cercles des Paraiges à Metz, avec France Bleu Lorraine et le Républicain Lorrain. Reste un réacteur à contrôler, le réacteur N°2 qui le sera dans le courant du mois d'avril. "L'année 2022 a été inédite puisqu'à un moment donné nous avions quatre réacteurs à l'arrêt, ce qui est inédit à Cattenom, 2023 sera dense mais se rapprochera plus de ce qu'on a l'habitude de voir."