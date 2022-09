"La centrale nucléaire du Tricastin tournera à pleine capacité cet hiver" confirme son directeur

"La centrale nucléaire du Tricastin sera au rendez-vous de l'hiver" dit le directeur du site ce vendredi confirmant les annonces d'EDF au niveau national. Actuellement, près de la moitié des réacteurs français sont à l'arrêt et le groupe est sous pression à l'approche d'une saison tendue sur le front de la sécurité énergétique. Pour Tricastin où deux des quatre réacteurs sont arrêtés, Cédrick Hausseguy précise que tous les réacteurs produiront de l'électricité "avant début décembre".

Des contrôles supplémentaires de corrosion

Pour le réacteur n°4, l'arrêt est classique. La tranche est arrêtée depuis le 24 août pour sa maintenance annuelle et pour rechargement d'uranium. L'opération est plus importante pour le réacteur n°3. Il est à l'arrêt depuis le 12 mars dernier pour sa visite décennale. Les inspections sont plus approfondies car il s'agit de vérifier que le réacteur peut fonctionner dix ans de plus.

Le redémarrage de cette 3e tranche était prévu en août. Mais EDF a dû ajouter les contrôles complémentaires sur le risque de corrosion. Car des problèmes de corrosion ont été découverts sur des soudures de la tuyauterie du circuit de refroidissement dans d'autres centrales. "Nous avons effectué des contrôles par des ultra-sons et nous avons aussi découpé une portion de tuyau pour l'analyser. Cela a ajouté quelques semaines de travaux sur le programme initial mais aujourd'hui nous avons la confirmation qu'il n'y a pas de phénomène de corrosion sous contrainte sur le réacteur n°3", explique le directeur de la centrale. La tranche pourra donc aussi être redémarrée avant début décembre.

Quatre mois à pleine capacité

La centrale pourra donc produire à pleine capacité cet hiver. S'il n'y a pas d'incident, les quatre réacteurs fonctionneront tous de début décembre jusqu'à fin mars. Le réacteur n°1 va être arrêté pour un simple rechargement d'uranium en novembre. Et le prochain arrêt pour maintenance n'est prévu qu'en avril 2023.