La céramique de Limoges convoitée par le secteur de l'aéronautique

De la céramique de Limoges dans les avions : c'est pour très bientôt ! Ca intéresse en tout cas le secteur de l'aéronautique, dont les grands groupes industriels comme Safran. Pour répondre à la demande, le centre de transferts de technologies céramiques de Limoges , s'est doté de nouveaux outils il y a quelques mois, installés par l'entreprise d'Angoulême AEVA.

ⓘ Publicité

Une ligne pilote de production de céramique semi-conductrice a été inaugurée le lundi 3 avril par le président de région Alain Rousset. Les nouvelles machines fabriqueront des bougies d'allumages destinées aux avions militaires et civils. Des très petites pièces de moins d'un centimètre qui permettent de faire démarrer les moteurs. La céramique est très convoitée grâce à ses propriétés isolantes et sa résistance à de fortes températures, ce qui permet de la cuire, et de la rendre donc, plus résistante. Avec cette nouvelle installation, entre 500 et 1000 bougies pourront être produites par semaine.

Redynamiser le tissu industriel de Limoges

Ce dispositif, le directeur du centre, Olivier Durand en est très fier : "C'est une réussite pour les équipes qui travaillent sur ce projet depuis des années, pour le centre et surtout la ville de Limoges!", s'enthousiasme-t-il.

Un projet qui va aussi redonner une attractivité au territoire : "Je suis ravi de voir que cette entreprise rayonne au niveau national et même international avec des clients très prestigieux", déclare Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole. Des bougies d'allumage qui seront notamment montées sur les avions de combat Rafale.