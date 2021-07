La céramique de Linda à Melle

Linda confectionne ses pièces dans son atelier de Melle qu'elle cuit ensuite dans son four éléctrique.

Dés qu'on entend son charmant accent, on sait tout de suite que Linda nous vient d'Angleterre. Dans son pays natal, elle était infirmière et s'occupait notamment de la rééducation des patients ayant subi un traumatisme crânien. Elle utilise donc beaucoup d'outils curatifs, dont le travail de la céramique. Le fait d'utiliser leurs mains dans une activité créative leur permet d'oublier la douleur quelques instants, et favorise aussi la rééducation des mains.

Installé à Melle, dans les Deux-Sèvres depuis presque 15 ans, elle a découvert la France à travers les vacances en famille qu'elle vient passer chaque année. C'est la localisation centrale et les paysages naturels qui vont la convaincre de s'installer dans la région. La campagne lui fait du bien, et c'est aussi un moyen pour ses enfants d'apprendre le français. Quand elle arrive en France, la céramique lui permet de travailler à son domicile tout en s'occupant de ses petits.

Linda s'inspire beaucoup de la nature pour ses créations. © Radio France

La céramique de Linda est à la fois utile et décorative. Elle aime particulièrement le travail avec l'argile, elle est très inspirée par la nature et les motifs floraux. Elle aime beaucoup les tournesols, qu'elle a planté dans son jardin, mais également les coquelicots. Quand elle travaille la céramique, elle oublie le temps, cela a sur elle un effet vraiment relaxant. Le fait de manier la matière et les couleurs lui permet d'exprimer sa créativité.

Elle propose ses œuvres à la vente, par exemple dans l'office du tourisme de Melle ou dans les petites magasins de créateurs. Ses pièces ont également du succès sur Facebook ou Instagram. Parfois on lui passe même des commandes pour des créations personnalisées. Linda est une artiste complète, elle est totalement équipée puisqu'elle à transformé son garage en petit atelier avec un four électrique pour la cuisson de ses pièces.

Elle fait aussi les marchés artisanaux et elle prépare le marché nocturne de Melle qui à lieu ces jours-ci. A l'avenir, Linda souhaite mettre en place des ateliers sur le travail de l'argile, en collaboration avec l'office du tourisme. Et également des initiations pour les enfants pendant les vacances.

Vous retrouvez toutes les créations de Linda sur sa page Facebook.