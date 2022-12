La cession de l'usine Magna (ex-Ford) à Blanquefort, est reportée

La direction de Magna a fait savoir aux syndicats ce 21 décembre qu'il n'y aurait pas de présentation du nouveau propriétaire Mutares, aux salariés, le 3 janvier, au retour des vacances de fin d'année, comme c'était initialement programmé. Aucune nouvelle date n'a été fixée. Et aucune explication n'a été donnée, selon la CGT. La direction de Magna (ex-Ford) a simplement fait savoir par écrit, que "le travail sur le transfert de propriété de l'usine de Bordeaux de Magna vers Mutares est toujours en cours et la levée progressive des conditions suspensives va entrainer un décalage de la date de clôture de la transaction".

"Nos actions ont-elles déstabilisées Magna et Mutares ?" C'est ce que veulent croire les syndicats. Mi-décembre, le juge des référés du tribunal de Bordeaux a donné son feu vert à la vente du site et de ses 700 salariés qui fabriquent des boites de vitesse pour Ford. Production qui doit s'arrêter en 2025. "L'intention de Mutares est de liquider notre site , obéissant aux donneurs d'ordre que sont Ford et Magna" redit ce 21 décembre la CGT.