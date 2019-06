La CFDT appelle à la grève chez Flowbird à Besançon

La CFDT appelle à la grève ce vendredi chez Flowbird à Besançon. Le syndicat dénonce l'absence de prime de participation aux bénéfices du groupe qui a réalisé de bonnes performances en 2018. La direction de son côté assure qu'un accord a été trouvé avec la CFE-CGC et la CFTC.

Besançon, France

Imbroglio chez Flowbird à Besançon. D'un côté la CFDT assure qu'une grève aura lieu ce jeudi, pour défendre le versement d'une prime de participation aux bénéfices aux salariés. De l'autre la direction assure que deux syndicats ont signé un accord ce mercredi sur le versement d'une prime d'avance d'intéressement.

La CFDT minoritaire, assure la direction

Le directeur d'établissement de Flowbird Besançon Jean-Pierre Todeschini assure "ne pas comprendre cet appel à la grève". Et assure même ce jeudi après-midi ne pas avoir reçu de préavis. "Un accord a été trouvé avec la CFTC et la CFE-CGC, la CFDT est minoritaire et dissidente", jure Jean-Pierre Todeschini.

Les salariés inquiets

Reste qu'une trentaine de salariés étaient mobilisés ce mercredi midi sur le rond-point Lafayette à côté de l'usine à Besançon. Yohann, par exemple, qui compte sur cette prime pour "partir en vacances, et simplement mieux vivre". "C'est incompréhensible de ne pas avoir de primes cette année alors que l'entreprise va bien", poursuit le salarié de Flowbird.

"Il y aura une grève dès 8 heures demain", promet de son côté Marc Szabo, délégué syndical CFDT chez Flowbird. "Aucun accord ne nous a été présenté par la direction ces derniers jours", glisse le syndicaliste.

Pourtant, Nicolas Goodwine membre de la CFTC assure qu'un accord a été trouvé entre son syndicat et la direction. "Nous n'appelons pas à la grève demain", indique le syndicaliste.