La CFDT appelle les entreprises bretonnes de l'agroalimentaire à augmenter les salaires

L'agroalimentaire breton manque de bras. Les banderoles fleurissent au bord des voies express et les entreprises multiplient les annonces : elles peinent à recruter. Pas étonnant pour la CFDT, syndicat majoritaire dans cette branche qui compte près de 70 000 salariés en Bretagne. "Les employeurs refusent de parler de conditions de travail et de rémunérations", déplore Jean-Luc Feillant, secrétaire-adjoint de la CFDT agroalimentaire dans la région.

Des actes en décalage avec le discours au niveau national. "Ca fait des mois qu'on nous parle de travailleurs de deuxième ligne, qu'on nous dit qu'il faut augmenter les salaires. Mais dans les négociations dans les entreprises, on ne voit rien venir ..."

Des salaires tout juste au SMIC

Pourtant, selon le syndicat, il est grand temps de donner un coup de pouce, à l'image de ce qui se passe dans d'autres branches, comme l'hôtellerie-restauration. "On se retrouve avec plusieurs indices [de salaires] qui sont nettement en dessous du SMIC. Pour que les gens soient payés au salaire minimum, ils ont sur leur bulletin de paie un delta qui permet de les amener au SMIC. Ca touche beaucoup trop de salariés."

Ca fait plus rêver"

Nouveauté dans le milieu de l'agroalimentaire, tous les types d'entreprises sont concernés par l'absence de hausse de salaires d'après la CFDT. "Même le secteur des services est touché. Auparavant, c'était un peu la panacée de travailler chez Groupama, Cerfrance ou la MSA. Mais le dialogue social y est de plus en plus mauvais. Ca fait 10 ans que les salaires ne bougent pas chez Groupama, par exemple, où beaucoup sont en-dessous du SMIC. Et à la chambre d'agriculture, un ingénieur débutant démarre à 1 500 euros net, après cinq ans d'études. Un technicien, c'est 1 300 euros net, après trois ans d'études. Ca ne fait plus rêver."