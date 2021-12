La CFDT d'Indre-et-Loire dénonce des augmentations de salaire insuffisantes chez Auchan

La CFDT, mais aussi la CGT et FO appellent les salariés d'Auchan à se mobiliser ce jeudi. En Touraine, deux rassemblements sont prévus devant les portes des Auchan de Tours Nord et de Chambray-lès-Tours. Ils dénoncent l'accord salarial validé ce mardi et qui prévoit 2,2% d'augmentation.

"Plus de 20 ans d'ancienneté et des salaires en caisse qui ne dépassent pas les 1250 euros". Sébastien Touzeau rappelle la réalité des bas salaires dans la grande distribution. Alors, quand la direction d'Auchan propose une augmentation salariale de 2,2% pour 2022, ce délégué syndical CFDT du groupe en Indre-et-Loire refuse de s'en satisfaire bien au contraire.

Par rapport aux efforts fournis par les collègues depuis le début de la pandémie, c'est trop peu", Sébastien Touzeau

"Bien sûr que c'est trop peu. 2,2% d'augmentation, ce n'est pas rien mais cela reste inférieur à l'inflation de cette année avec une hausse des prix de 2,8%". En clair, Sébastien Touzeau fait remarquer que les salariés perdront du pouvoir d'achat. "Par rapport aux efforts fournis par les collègues depuis le début de cette pandémie, c'est trop peu et les salariés sont excédés. Sans parler des conditions de travail qui se sont dégradées."

Rassemblements ce jeudi devant les Auchan de Tours Nord et de Chambray-lès-Tours

Pourtant, cet accord salarial a bien été validé par deux autres syndicats suffisamment représentatifs, la CFTC et la CGC. Il s'appliquera donc au grand désespoir de la CGT, de FO et de la CFDT. Tous les trois appellent les salariés de Touraine à se mobiliser symboliquement ce jeudi matin devant les deux plus gros hypermarchés Auchan du département. Celui de la Petite Arche à Tours Nord et celui de Chambray-lès-Tours.