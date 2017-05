A la CFDT Haute-Vienne, "on ne veut pas revivre la crise de la Loi travail"

Alors qu'Emmanuel Macron reçoit 8 responsables syndicaux et patronaux ce mardi, le secrétaire départemental de la CFDT en Haute-Vienne avertit : "il ne faut pas confondre vitesse et précipitation" sur la réforme du code du travail. Jean-Paul Parot était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20.

Le Président de la République consulte ce jeudi, avant de lancer sa réforme du code du travail, qu'il promet de faire par ordonnances, pour aller vite. Emmanuel Macron va recevoir les responsables des principaux syndicats et organisations patronales. Et pour Jean-Paul Parot, il faut privilégier la concertation : "les partenaires sociaux sont là pour dire jusqu'où on peut aller et ce qui ne passera pas", expliquait le secrétaire départemental de la CFDT en Haute-Vienne, à 8h20 sur France Bleu Limousin, interrogé par Régis Hervé.

"Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation", avertit Jean-Paul Parot, concernant l'intention du chef de l'Etat de procéder par ordonnances. Et certaines dispositions ne passent pas, même auprès de son syndicat, la CFDT, notamment le plafonnement des indemnités de licenciement, ou le référendum auprès des salariés, sans l'accord de 30 à 50% des syndicats d'une entreprise. Jean-Paul Parot espère de la concertation, pour "ne pas revivre la crise de la loi travail en 2016, qui avait fracturé la société et le monde du travail".