La CFDT inquiète quant à l'avenir d'Alvance Aluminium Wheels à Diors

Décidément, difficile de sortir de l'ornière pour les salariés d'Alvance Aluminium Wheels, ex Liberty Wheels, ex F2R, et ex Montupet. Le partenaire bancaire du groupe GFG, l'entreprise Greensill, auquel appartient Alvance Aluminium Wheels, a déposé le bilan. Et cela déséquilibre l'intégralité du groupe. Ce lundi, un comité social et économique extraordinaire avait lieu à Diors, où est installée l'entreprise. D'après Christophe Bouvet, secrétaire CFDT du CSE, le patron de GFG s'est voulu rassurant dans un communiqué, assurant être en quête d'un nouveau partenaire financier.

Sans calendrier et sans certitude pour la suite

Mais sans calendrier et sans certitude sur la suite, Christophe Bouvet est inquiet : "On a été racheté, revendu, racheté... c'est fatiguant ! Les salariés ne voient pas le bout." Ce que constate le délégué CFDT, c'est que ce dépôt de bilan arrive au pire moment, "alors qu'on est dans les suites de la crise Covid qui a de gros impact sur la filière automobile". La situation bancale du groupe, dans l'attente de trouver un nouveau repreneur, pourrait en effet rendre frileux les principaux clients et donc entrainer une nouvelle baisse des commandes : "C'est pas maintenant qu'ils vont nous donner des volumes en ne sachant pas ce que l'on va devenir".

Dans un communiqué, le groupe explique chercher de nouveaux partenaires mais reconnait qu'il faut mettre en place en attendant du chômage partiel.