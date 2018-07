Aubenas, France

Heures sup, contrats de travail, périodes d'essai, les litiges sont nombreux avec les saisonniers. Des saisonniers parfois surpris de la faiblesse de la rémunération au vu de leur temps passé au travail.

Ma saison, une appli pour mieux connaître ses droits

La CFDT propose pour cet été à tous les saisonniers mais aussi aux employeurs cette application disponible pour portable. On y trouve le résumé des articles du code du travail concernant les saisonniers. Les termes sont volontairement simples. L'appli possède également une rubrique heures supplémentaires qui sonne lorsque vous dépassez le taux légal.

De surprenantes périodes d'essai

Les pratiques douteuses existent aussi: ainsi ce recours sur une journée à une vingtaine de personnes soi-disant pour une période d'essai. Le patron du camping leur fait nettoyer les mobile-home après l'hiver. A la fin de la journée il n'en garde que deux jugés les meilleurs. Les autres ont travaillé gratuitement toute la journée et la plupart ne tente aucune action en justice pour une période aussi courte. Mais les litiges les plus fréquents portent sur le paiement des heures supplémentaires. Les heures sup peuvent dépasser le taux légal de 48 heures par semaine. Le patron ne paie parfois que le salaire établi par le contrat et "oublie" les heures sup, ou les paie "au black".