Sifflets, vuvuzelas, sono, café et croissants... La CFDT de la métallurgie en Meurthe-et-Moselle a choisi, ce mardi 13 mars 2018, d'exprimer bruyamment son mécontentement devant le siège du MEDEF 54, à Maxéville, près de Nancy. Une manière de dénoncer le "foutage de g... de l'UIMM" [la branche métallurgie du patronat], selon un militant présent.

La CFDT dénonce les "propositions indécentes" des patrons de la métallurgie, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, en Meurthe-et-Moselle, qui s'est tenue le 22 février 2018. Après trois ans de blocage, le syndicat avait demandé 2% d'augmentation moyenne, pour tenir compte de l'inflation et de la reprise économique. Le patronat a proposé un "quasi-gel des salaires", déplore la CFDT.

Les actionnaires des grands groupes pointés du doigt

La situation semble "bloquée par les grandes entreprises à cause des actionnaires", explique le secrétaire départemental de la CFDT-Métallurgie, Vianney Louis : "La reprise est là, on nous dit que la métallurgie va bien, que les entreprises ont du mal à embaucher, mais les patrons ne donnent pas envie aux jeunes de s'engager. Et l'on constate que dans les PME on négocie mieux que dans les grands groupes".

Vianney Louis, secrétaire départemental de la CFDT Métallurgie 54. Copier

Pendant cette manifestation de la CFDT, les portes de la "Maison de l'entreprise", siège du MEDEF 54, à Maxéville, sont restées closes.

Le camion de la CFDT 54 était de sortie pour ce "petit déjeuner" sonore. © Radio France - Laurent Watrin

Selon les chiffres de l'INSEE les plus récents, près de 500 entreprises travaillent à la transformation de l'acier en Meurthe-et-Moselle. Le département emploie plus de 14 000 personnes dans la métallurgie. Le secteur représente près de la moitié des emplois industriels de Meurthe-et-Moselle.