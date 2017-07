La CFDT très prudente sur une éventuelle fermeture de réacteurs à la centrale de Chinon

Fermer jusqu'à 17 réacteurs nucléaires en France à l’horizon 2025 afin de réduire la part du nucléaire de 50%, c'est le souhait de Nicolas Hulot le ministre de la transition écologique. Pour autant, malgré l'inquiétude, la CFDT ne croit pas que le site de Chinon sera impacté.

Fermer jusqu'à 17 réacteurs nucléaires en France à l'horizion 2025 afin de réduire la part du nucléaire de 50%, c'est donc le souhait de Nicolas Hulot le ministre de la transition écologique. Une annonce faite sans plus de détails pour le moment. Alors quelles seront les centrales concernées ? Il y a 19 centrales en France et 58 réacteurs en activité.

Les plus anciens réacteurs datent de la fin des années 70. Ceux de la centrale de Chinon (4 réacteurs) datent du milieu des années 80. Emmanuelle Thomas est déléguée CFDT à la centrale de Chinon. Pour elle, fermer autant de réacteurs en France n’apparaît pas faisable. On a besoin d'électricité bon marché en France, et le nucléaire permet de produire à moindre coût, sans importer. Cela assure aussi une stabilité dans l'approvisionnement.

Cela apporte de l'inquiétude, c'est évident. On défendra notre outil de travail - La CFDT de la centrale de Chinon

Pour la CFDT, rien n'est arrêté dans ce projet. On ne sait pas quel réacteur sera concerné. Si on parle de 2025, c'est pas réaliste. Et puis il y a toute une économie locale grâce à la centrale.

La centrale nucléaire de Chinon c'est près de 2 000 salariés, si l'on compte les prestataires extérieurs.

Les réacteurs de Chinon ne sont pas les plus anciens en France

Dans l'ordre chronologique d'ancienneté de construction des réacteurs, on trouve Fessenheim en Alsace. Puis les réacteurs 2, 3 et 4 de la centrale de Bugey dont la mise en service remonte à 1979. L'année 1980 a quant à elle connu la mise en service de 6 réacteurs nucléaires sur le sol français, un dans la centrale de Bugey (réacteur n°5), un dans celle de Dampierre (réacteur n°1), deux dans celle de Gravelines (réacteur n°1 et 2), deux enfin dans celle du Tricastin (réacteurs n°1 et 2). A Chinon, 2 réacteurs ont été mis en service en 1984. Deux autres en 1987 et 1988.