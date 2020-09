En Bretagne, la CFDT recense les difficultés des salariés en cette rentrée de crise sanitaire

Il y a des rencontres programmées dans toute la France, notamment en Bretagne, et particulièrement 14 dans le Finistère, jusqu'à jeudi. La CFDT veut rencontrer les salariés et analyser cette rentrée au travail sur fond de crise sanitaire. "La covid a changé tout un tas de choses dans _le travail, les conditions de travail, la fragilité de l'emploi_", souligne Fédéric Huon, secrétaire général de la CFDT dans le Finistère.

Il s'agit d'échanger sur plusieurs problématiques, déjà remontées au cours de ces derniers mois : "La première, c'est la sécurité du travail, les inquiétudes sur la baisse d'activité, sur la reconversion professionnelle, les droits à l'assurance chômage."

Difficultés dans les transports

Car plusieurs entreprises inquiètent : Le projet de fermeture de la base Hop! de Morlaix, les difficultés de la Brittany Ferries, les aéroports, mais aussi "des choses qu'on voit moins, des salariés de FJ autocars (à Châteaulin), ce qu'on appelle les cars Macron , Blablabus dont l'activité a fortement peiné".

Le télétravail n'est pas pérennisé

Les conditions de travail inquiètent aussi : "On a plus de questionnements sur le recours à l'activité partielle, le télétravail. On l'a constaté au moment du confinement, l'activité l'imposait... Mais l'activité industrielle en est quasiment exclue en dehors des fonctions support, les parties administratives, l'encadrement. Il y a eu un certain recul, souvent les employeur l'ont pris comme une organisation pour écrêter les effets du confinement mais pas comme un mode d’organisation pérenne alors que pour la CFDT, il doit le devenir."

La CFDT n'a plus beaucoup de demandes sur le protocole sanitaire : "Le fait que le masque est porté de manière générale y compris dans l'espace public devient une norme au travail. Les protocoles sanitaires ont été mieux maîtrisés entre le mois de mai et maintenant, c'est devenu _une habitude de travailler dans ces conditions-là._"