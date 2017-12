Limoges, France

Après avoir démenti chiffres à l'appui l'information du canard enchaîné qui affirmait cette semaine que la CGT avait perdu 34 % de ses adhérents , la CGT fait sa promotion. Plus précisément c'est la branche SAP (service à la personne) qui lance cette campagne publicitaire dans toutes les grandes villes de France et bien sûr à Limoges le berceau de la CGT. "Les salariés qui travaillent dans le secteur du service à la personne sont isolées dans les régions, et ne connaissent pas forcément leur convention collective, c'est pourquoi nous voulons les toucher et leur faire connaître leurs droits " explique Stéphane Fustec le représentant national du SAP-CGT. "Le but de cette campagne est aussi de gagner en notoriété" ajoute t-il.

Une année compliquée reconnait l'union CGT en Haute-Vienne

Une campagne de promotion qui devrait plutôt faire du bien à la CGT. En Haute-Vienne, si le nombre d’adhérents reste stable en 2017, ils sont environ 5 500, l'année qui vient de s'écouler n'a pas été des plus faciles reconnait Arnaud Raffier le secrétaire de l'union départementale. "Il y a eu un acharnement contre notre syndicat" explique t-il pour justifier la perte de majorité dans le secteur privé "et l'élection d'Emmanuel Macron n'a rien arrangé". Il reconnait aussi que ça a été compliqué de mobiliser les gens lors des manifestations dans la rue contre la loi travail. "Mais nous allons continuer à nous faire entendre dans les entreprises secteur par secteur, à nous de convaincre les salariés" explique encore Arnaud Raffier.

La campagne d'affichage qui se décline en 14 000 panneaux dans toute la France coûte 400 000 euros au syndicat mais au SAP CGT on espère des retombées pour démarrer au mieux la nouvelle année.